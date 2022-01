Statsadvokaten ankar oppheving av tvungen behandling etter halloweendrapet

innenriks

Domstolen friskmelde mannen og oppheva behandlinga i ei rettsavgjerd i slutten av desember.

Dei slo fast at tiltaltes «eventuelle lidelse er i fullstendig remisjon (tilbakegang)», skreiv Hallingdølen. Det er tredje gong spørsmålet om oppheving av tvunge psykisk helsevern var til rettsleg behandling.

I ein e-post til NRK skriv konstituert statsadvokat Daniel Sollie:«Påtalemyndigheten har erklært anke over dommen, idet vi er uenige i tingrettens bevisbedømmelse og mener at saken bør behandles på ny av lagmannsretten. Dette betyr at saken ikke er rettskraftig avgjort, og at lagmannsrettens ankeutvalg nå skal behandle påtalemyndighetens anke for å vurdere om den skal fremmes.»

Det er gått ti år sidene den no 32 år gamle mannen angreip to kameratar med kniv i ei leilegheit i Pilestredet i Oslo. Andreas Nilstad (22) døydde av skadane, medan Marius Løken overlevde trass livstruande skadar.

Alle dei fire rettspsykiatrisk sakkunnige konkluderte med at gjerningsmannen var psykotisk då han angreip kameratane.

