Terrorsikta søstrer frå Bærum fengsla i Syria

Fleire kjelder i dei kurdiske sjølvstyra opplyser til NRK at dei to kvinnene er fengsla. Inga av kjeldene ønskjer å bli siterte med namn.

– Dei er fengsla, fortel ein sentralt plassert person i sjølvstyra til kanalen. Vedkommande ønskjer ikkje å seie noko meir om bakgrunnen for fengslinga.

Kvinnene har halde til i interneringsleiren Roj nordaust i Syria, nær grensa til Irak. Her er kvinner med tilknyting til IS og barna deira internerte.

Også ein person i leiradministrasjonen seier til NRK at kvinnene for tida sit fengsla.

Rundt 2.500 personar blir haldne i teltleiren, som er styrt av dei kurdiske sjølvstyra som har kontroll over området.

Søstrene har sete inne i minst fire veker. Då NRK var i leiren Roj i starten av desember i fjor, var kvinnene arresterte. NRK var då i kontakt med kjelder i området som fortalde dette.

Søstrene sat også fengsla slutten av førre veke. Kvinnene har til saman tre barn, som truleg også sit i det same fengselet.

Politiets tryggingsteneste har sikta dei to søstrene for deltaking i ein terrororganisasjon. Dei reiste til Syria i 2013, då dei var tenåringar. Der slutta dei seg til IS.

