Vindkraftverk på Smøla må sørgje for færre fuglekollisjonar

Smøla er eit viktig område for fugl, og det har i mange år vore forska på korleis vindkraftverket påverkar fuglelivet på øya. Vedtaket er basert på ny kunnskap frå forsking på fugl og vindkraft på Smøla, opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Smøla Vind 2 AS må innan utgangen av juni leggje fram forslag til tiltak som kan redusere omfanget av kollisjonar mellom fugl og vindturbinar ved Smøla vindkraftverk.

Studiane på Smøla har vist at turbintårn som var måla svarte nedst, førte til at talet på døde liryper rundt turbintårnet vart redusert med 48 prosent samanlikna med kvite kontrollturbinar. Ein annan studie viste at den årlege kollisjonsraten for fugl vart redusert med 70 prosent for turbinar som hadde svartmåla rotorblad.

Kunnskapen frå desse forskingsprosjekta kan få konsekvensar for andre vindkraftverk, skriv NVE.

