Bondevik stadfestar å ha fått betalt for rosande kronikk om Kasakhstan

I kronikken rosa Bondevik landet og tidlegare president Nursultan Nazarbajev, skriv Vårt Land, som også publiserte kronikken.

Samtidig deltok han på ei markering, i regi av Kasakhstans ambassade i Noreg, av at det var 30 år sidan landet vart sjølvstendig. Markeringa vart organisert som eit webinar.

– Kronikken var ein del av eit oppdrag der også eit webinar inngjekk, og dette fekk eg eit ordinært honorar for. For meg er det alltid ein føresetnad at eg kan seie og skrive det eg vil, og det vart ikkje lagt nokre føringar på det eg skulle framføre, seier Bondevik til avisa.

Kronikken vart òg brukt som annonsebilag då Kasakhstans ambassade i Noreg i haust laga eit magasin som hylla landet og leiarane i samband med feiringa. Bondevik angrar likevel på å ha sagt ja til at kronikken kunne bli brukt i PR-magasinet.

– Eg vart seinare orientert om at det var ønskjeleg at avisinnlegget òg kunne inngå i eit annonsebilag. Eg protesterte ikkje på det den gongen, noko eg nok burde ha gjort fordi det er ei uheldig samanblanding av fri meiningsytring og annonsering. Eg fekk ikkje betalt noko ekstra for dette, seier Bondevik.

