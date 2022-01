Drapsdømt mann dømt til nye seks års forvaring for vald og valdtekt

innenriks

42-åringen vart prøvelauslaten frå forvaring i mars 2016 etter å ha sona sidan 2006 for forsettleg drap på den tidlegare sambuaren sin.

Sidan då har han vore inn og ut av varetekt for fleire andre forhold, før han i fjor vart tiltalt for valdtekt av den nye sambuaren sin i mai 2021. Han vart òg tiltalt for å ha mishandla kvinna og trua med å drepe henne dersom ho kontakta politiet.

– Det alvorlegaste fysisk var det kraftige kvelartaket som lett kunne ha leidd til livstruande skadar, skriv Agder tingrett i dommen.

Tiltalte nekta straffskuld for alle forhold. Retten såg bort frå forklaringa til tiltalte og meiner ho «bærer preg av å være både tilpasset, oppkonstruert og ha karakter av å legge skylden på fornærmede».

I straffutmålinga vektla tingretten den tidlegare historikken til tiltalte med rettsvesenet.

– Etter enda soning av fengselsstraffa vil samfunnet ha avgrensa moglegheiter til å hindre at han rusar seg og gjer seg skuldig i nye valds- og trusselhandlingar. Etter synet til retten er det såleis behov for det vernet som ei forvaringsstraff kan gi, heiter det i dommen.

Mannen får òg førarkortet inndrege og må betale 190.000 kroner i erstatning til den eine fornærma kvinna. Den andre ønskte ikkje å fremje krav om erstatning.

