innenriks

Meteorologane sende tysdag formiddag ut varsel om fare for jord-, sørpe- og flaumskred på oransje nivå i store delar av Sør- og Midt-Noreg. Like etter kom ekstremvêrvarselet for Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Vedvarande regn gjer at vi ventar at fleire stasjonar kan få rekord for døgnnedbør i januar. Det er òg mildt for årstida, slik at all nedbøren som fell, er venta å komme som regn også høgt til fjells, heiter det på nettstaden til Meteorologisk institutt, met.no.