Ekstremvêret Gyda vil herje fleire stader i landet

innenriks

– Dette er ein alvorleg situasjon og vi ber ramma kommunar og andre beredskapsaktørar vurdere behovet for å gjere førebyggjande tiltak, seier Brigt Samdal, direktør for skred og vassdragsavdelinga i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ekstremvêret vil føre til vind, mildvêr og mykje nedbør – og Statens Vegvesenet åtvarar mot svært vanskelege køyreforhold, redusert framkommelighet og stengde vegar.

– Publikum bør vurdere ekstra nøye om dei må ut å køyre, eller om dei kan la bilen stå, seier avdelingsdirektør Nils Karbø i Vegvesenet.

Allereie tysdag hadde vanskelege køyreforhold ført til fleire ulykker på vegane rundt i landet.

Onsdag blir Meråkerbanen stengt frå klokka 11 onsdag og ut torsdag, melder Bane Nor.

120 millimeter regn

For delar av Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke har meteorologane sendt ut raudt farevarsel om flaum, jord-, sørpe- og flaumskredfare.

For Trøndelag og Møre og Romsdal forventar meteorologane opp mot 120 millimeter regn i løpet av eit døgn i Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

– Vedvarande regn gjer at vi ventar at fleire stasjonar kan få rekord for døgnnedbør for januar. Det er òg mildt for årstida, slik at all nedbøren som fell, er venta som regn òg høgt til fjells, heiter det på met.no.

Store snøskred

Onsdag og torsdag kjem det høgst sannsynleg store snøskred på Vestlandet, i Trøndelag, Nordland, Ytre Nordmøre og Nord-Gudbrandsdalen omfatta farevarselet på raudt nivå.

– Vi rår alle til å halde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vassføring medan ekstremvêret går føre seg. Det vil vere stor fare for både snøskred og store vassmengder. For å minimere skadar bør privatpersonar flytte eigedelar og opne vassvegar slik at vatnet kan renne fritt, seier Samdal i NVE.

Som om ikkje dette var nok, er det òg sendt ut gult farevarsel om vindkast onsdag morgon for heile landet frå Agder til Troms, men ikkje Oslo og Viken. Det er venta vindkast på mellom 30 og 35 meter per sekund.

Meteorologane skriv at ekstremvêret gir kraftig vind langs kysten av Trøndelag og Nordland onsdag.

– Det blir opp mot ti meter høge bølgjer inn mot land, nokre stader endå høgare. Lofoten får dei største bølgjene om formiddagen, og i Trøndelag kjem dei om kvelden, skriv meteorologane på Twitter.

Vakthavande meteorolog Per Egil Haga seier til NRK at det blir dårleg vêr onsdag, men det blir endå dårlegare torsdag.

– Det blir utfordrande vêr mange stader dei neste dagane. Stormen vil treffe hardt over heile landet, seier han.

Over 30 centimeter snø i nord

Det er òg sendt ut gult farevarsel om snø og snøfokk for store delar av Nord-Noreg.

Det blir venta snø i høgda i Nordland onsdag, sludd og snø i Troms frå onsdag til fredag, og snøfokk i kyst- og fjordstrøka i Finnmark onsdag.

Nord i landet fell nedbøren som snø. I områda over 300 meter blir det venta 30–35 centimeter.

Snøsmelting kan føre til flaum

Rådgivende Ingeniørers Forening åtvarar om at rask is- og snøsmelting kan føre til flaum i tettbygde strøk.

– Dersom vi får svært rask snøsmelting, kan vi risikere lokale flaum i tettbygde strøk fordi dei naturlege vatn- og flaumvegane er dekt av store mengder kompakt måkesnø og isblokker, seier Bård Alsaker, leiar for ekspertgruppa i foreininga innanfor vass- og miljøteknikk.

Særleg veggrøfter og avløpssluk er ein del stader dekt av knallhard, tilfrosset snø etter snømoking så langt i vinter. Dermed er dei naturlege flaumvegane stengde, og vatnet hamnar i vegen i staden.

– Vi tilrår huseigarar å ta ei vurdering av eigedommane sine og sjekke korleis snøsmeltinga vil verke inn på eigedommen deira, seier Alsaker.

Sivilforsvaret førebudd

Sivilforsvaret har gjort førebuingar for å kunne hjelpe nød- og beredskapsetatar og kommunar med å handtere konsekvensane av ekstremvêret.

− Sivilforsvarets materiell er til kvar tid operativt, slik at vi kan trå til på kort varsel ved behov, seier direktør Elisabeth Aarsæther i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Sivilforsvaret kan mellom anna bidra med pumpemateriell og slangar, telt for å huse kommandosentral og personell, utstyr til lys og varme, søk og redning, og dessutan vakthald og sikring.