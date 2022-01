Frp foreslår å byggje ut vasskraft i verna vassdrag

innenriks

I representantforslaget ber Frp regjeringa sikre at kraftselskapa sjølve får søkje om konsesjon i vassdrag som no er verna.

Energipolitisk talsperson i Frp Frank Sve grunngir forslaget med høge straumprisar og uvisse om den framtidige kraftsituasjonen.

Han seier det må tenkjast langsiktig for å unngå at Noreg får eit framtidig kraftunderskot.

– Då må vi sørgje for å auke kraftproduksjonen i åra som kjem, ved å byggje ut meir vasskraft, seier Sve.

Ap og H på glid

Tidlegare har Senterpartiet og Framstegspartiet stemt for eit forslag om å auke kraftproduksjonen ved å opne verna vassdrag for utbygging – medan diskusjonen no går i både Høgre og Arbeidarpartiet.

Terje Aasland (Ap), leiar i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sa til Klassekampen i nyttårshelga at det ikkje er tvil om at Noreg treng meir straum.

– I samband med energikommisjonen vil det vere naturleg å diskutere korleis vi kan få meir ut av eksisterande vasskraft, men også sjå om det er mogleg å byggje ut meir av det som har vore verna, sa han.

389 vassdrag verna

Nikolai Astrup i Høgre har på si side varsla at regjeringa kan rekne med støtte frå Høgre for å vurdere ei skånsam utbygging av verna vassdrag – med atterhald om at det ikkje går ut over verneverdiar, og at ein tek i bruk ny teknologi.

Til saman er 389 vassdrag i Noreg anten heilt eller delvis verna mot utbygging.

I tillegg til å byggje ut meir vasskraft, foreslår Frp å effektivisere eksisterande vasskraft gjennom endringar i skattesystemet og forenkle saksbehandlingstida for nye konsesjonar.

(©NPK)