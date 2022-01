Frp-leiar Listhaug ber om oppklaring frå statsministeren

innenriks

– Når vi veit at Støre og Stoltenberg er nære venner, og har vore det over lang tid, burde statsministeren gjer alt han kan for å opptre ryddig, seier Frp-leiar Listhaug til TV 2.

Måndag kveld sa Støre til TV 2 at han likevel hadde snakka med Stoltenberg i oktober, etter å ha hevda i desember at han aldri hadde hatt nokon samtale eller diskusjon med Jens Stoltenberg om stillinga som ny sentralbanksjef.

– Om Støre vil opptre ryddig i denne saka, bør han stille opp og svare ærleg på alle spørsmål. Og oppklare om han faktisk laug til media ved å nekte for kontakt med Stoltenberg, seier Listhaug.

Sjølv om ho erkjenner at Stoltenberg er kvalifisert for stillinga, meiner ho at det er problematisk at statsministeren er inhabil i forholdet til sentralbanksjefen.

