Høge forventningar til Kjerkols sjukehustale

Det er aller første gong helse- og omsorgsministeren skal i ringen med den årlege sjukehustalen, der regjeringa gir sjukehusa beskjed om forventningane og krava sine for det kommande året.

I år har Kjerkol valt Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) som scene. Men over heile landet vil helsepolitikarar, sjukehusleiarar og helsepersonell spisse øyra.

Etter snart to år med pandemi og høgt press på sjukehusa er det knytt høge forventningar til kva signal Kjerkol vil komme med.

Frp: Må bruke private

Helsepolitisk talsperson Bård Hoksrud i Frp er særleg spent på kva Kjerkol vil komme med når det gjeld intensivkapasiteten på sjukehusa.

- Eg vil følgje med på korleis ho på kort sikt vil auke denne. Dette er viktig for å opne samfunnet raskast og tryggast mogleg, seier Hoksrud til NTB.

Han viser òg til at at sjukehusa har eit stort etterslep sidan mange operasjonar har vorte utsette som følgje av pandemien. Her forventar han at Kjerkol tek umiddelbare grep.

- Vi veit at private har mykje ledig kapasitet som kan bidra til å redusere køane. Vi forventar at Kjerkol er tydeleg på at den kapasiteten skal brukast for å redusere køane og behandle fleire. Dette handlar ikkje om ideologi, men om folk, seier Hoksrud.

Raudt: Skrot marknadstenkinga

Også Raudts Seher Aydar, som sit i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, er spent på kva Kjerkol vil komme med når det gjeld auka beredskap og kapasitet.

- Eg forventar at helseministeren tek opp beredskap, betre arbeidsvilkår, og heilt konkrete løysingar for å auke kapasiteten på sjukehusa, seier ho.

Aydar er òg spent på korleis Kjerkol vil følgje opp punktet i Hurdalserklæringa om å greie ut endringar i helseføretaksmodellen - som i grove trekk går ut på at sjukehusa blir drifta av helseføretak som styrer etter marknadsprinsipp.

- Å drive helsetenester etter marknadsprinsipp over lang tid er ei risikabel øving. Med helseføretaksmodellen er ikkje sjukehusa våre underlagde demokratisk styring, slår ho fast.

SV og Sp mot Ap

- Pandemien har vore eit forstørringsglas på alt som er gale med måten vi driftar sjukehusa på. Vi driv heilt utan marginar, med for låg intensivkapasitet. Nye sjukehus blir bygde med for lite kapasitet, og vi har ikkje eingong personell nok til å drifte sjukehusa i normal tid, påpeikar ho.

Både Senterpartiet og SV ønskjer seg ein annan modell, medan Arbeidarpartiet, som innførte helseføretaka i 2001, er lunken til å skrote modellen.

- Regjeringserklæringa slår fast at dei skal sjå på desse styringsformene. Vi ventar spent på signal om ei ny styring av sjukehusa frå Kjerkol, seier Aydar.

