Høgre framleis uroleg viss Stoltenberg blir sentralbanksjef

innenriks

– Eg er framleis uroleg for kva ei eventuell utnemning av Jens Stoltenberg vil ha å seie for tilliten til at Noregs Bank er reelt uavhengig, seier Høgres nestleiar og finanspolitiske talsperson Tina Bru i ei fråsegn.

Tidlegare statsminister og Ap-leiar Jens Stoltenberg er ein av søkjarane til jobben som ny sentralbanksjef, og tysdag vart det kjent at lovavdelinga i Justisdepartementet ikkje vurderer han som inhabil.

– Det er ikkje overraskande at lovavdelinga kjem til ein slik konklusjon. Eg har ikkje tvilt på at Jens Stoltenberg generelt sett vil vere formelt habil i saker som kjem til behandling i Noregs Bank. Uroa som har komme fram, handlar om tilliten til at sentralbanken er reelt uavhengig, seier Bru.

Og held fram:

– Eg konstaterer at Lovavdelinga ikkje er bede om å vurdere den sida av saka.

(©NPK)