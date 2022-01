Kjerkol vil gi 1,5 milliardar kroner ekstra til sjukehusa

innenriks

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kom med nyheita om den ekstra milliardstøtta i sjukehustalen sin tysdag.

– Vi vil gjere vårt for at sjukehusa skal greie å stå gjennom pandemien i vinter, seier Kjerkol til NTB.

Midlane skal dekkje høgare kostnader som følgje av auka beredskapsnivå og smitteverntiltak, og dessutan overtid og innleige på grunn av fråvær og karantene blant dei tilsette.

Lette på tiltak

Innan utgangen av januar vil Kjerkol leggje fram ein proposisjon for Stortinget, der regjeringa treng SVs støtte for å få fleirtal.

– Vi meiner dette er ei godt grunngitt styrking, seier helseministeren.

Milliardpakken skal gjere helsetenesta betre i stand til å tole meir smitte i samfunnet. Slik blir det mogleg å lette på koronatiltaka, ifølgje Kjerkol.

– Pandemien har vist at det er behov for å ta grep i heile helsetenesta. Vi må rigge helsetenesta betre no for å redusere behovet for nye smitteverntiltak til hausten, slår ho fast.

– Rett retning

Nyheita blir teken godt imot av både Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Legeforeininga.

– Dei tilsette ser etter noko anna enn anerkjenning, dei ser etter tiltak. Dette peikar i rett retning, seier NSF-leiar Lill Sverresdatter Larsen.

– Tiltakspakken er heilt nødvendig og må markere eit taktskifte for å styrkje kapasiteten i helsetenesta, seier president i Legeforeininga Anne-Karin Rime.

Milliardpakken kjem på toppen av dei 700 millionar kronene til sjukehusa som regjeringa plussa på i årets budsjett.

Kjerkol lovar òg å kompensere sjukehusa for bortfall av inntekter som følgje av at planlagde operasjonar må utsetjast. Kor mykje dette vil utgjere, er førebels ukjent.

Utdanne fleire

I tillegg til milliardpakken set regjeringa av 39 millionar kroner til 200 nye utdanningsstillingar for spesialsjukepleiarar.

Kjerkol peikar mellom anna på at pandemien har medført mindre tilgang på sjukepleiarar frå utlandet.

– Men vi meiner jo at vi i større grad må dekkje behovet for sjukepleiarar sjølv, seier ho og varslar samtidig at dette vil få betydning for helsebudsjettet for neste år.

– Vi vil følgje opp den retninga vi no har vist, med auka grunnfinansiering og å utdanne meir helsepersonell for framtida.

Skrotar fritt behandlingsval

Kjerkol varslar òg at det helsepolitiske flaggskipet til Solberg-regjeringa Fritt behandlingsval står for fall i 2023.

Det opprører dei borgarlege partia, men Fagforbundet jublar over taktskiftet.

– Vi kjenner verkeleg at vi har fått ei regjering som lyttar, seier nestleiar Sissel Skoghaug.

– Fagforbundet har fått meir enn nok av iveren til høgresida etter konkurranseutsetjing og privatisering av det norske helsevesenet. No skal det vere det offentlege helsevesenet sin tur, seier ho.

Sjå på styring

Kjerkol varslar òg at helseføretaksmodellen skal gjennomgåast. I januar skal eit utval som skal evaluere modellen, vere på plass.

– Ein 20 år gammal styringsmodell bør kanskje justerast, særleg for å sikre betre samhandling. For å styrkje det demokratiske innslaget må vi vere opne for at det kan komme endringar i dagens system, seier helseministeren.

Både Senterpartiet, SV og Raudt er kritiske til helseføretaksmodellen, der sjukehusa blir drifta som forretningskonsern.

Kjerkol har òg sett ned ein Helsepersonellkommisjon, som allereie onsdag startar arbeidet med ein rapport som skal komme om rundt eitt år.

– Hovudoppgåva er å gjere gode analysar sånn at vi kan setje inn dei rette tiltaka for ei berekraftig helseteneste dei neste tiåra, seier ho.

I 2024, på tampen av regjeringsperioden, skal ein Nasjonal helse- og samhandlingsplan leggjast fram.

(©NPK)