Noregs første kvinnelege stortingsrepresentant er igjen å sjå på Stortinget

innenriks

Nøyaktig hundre år etter at Karen Platou først møtte på Stortinget som fast representant, vart portrettet av henne avduka av første visepresident Svein Harberg i Stortingets presidentskap.

– Med Platous innsteg i politikken vart representasjon sett på dagsordenen på alvor. Samtidig ser vi at vegen frå regelendring til praksis kan vere lang. Det tok tid å få opp kvinnedelen, men ho bana veg for andre som kom etter, sa Harberg under avdukinga.

Portrettet av henne skal henge i Eidsvollsgalleriet og er måla av kunstnar Marianne Wiig-Storås.

– Bak Platou i portrettet står det mange kvinner. Dei er ei hyllest til alle dei kvinnene som både før og etter Karen Platou kjempa og gjorde det mogleg for oss kvinner å leve meir likestilt med menn i dag, seier Wiig-Storås.

