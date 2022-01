Politiet i Innlandet åtvarar mot høgfjellsturar og ber folk sikre gjenstandar

innenriks

Mildvêr og store nedbørsmengder dei kommande dagane fører til stor fare for flaum, snøskred og jordskred i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Folldal i Østerdalen. Skjåk kommune og Lesja kommune ser ut til å få mest nedbør. Farevarselet gjeld frå onsdag.

I ei pressemelding oppmodar politiet sterkt folk til ikkje å gi seg ut på skitur eller topptur i høgfjellet dei kommande dagane. Dei oppmodar også alle til å halde seg oppdaterte om situasjonen på varsom.no og dei kommunale nettsidene.

– Det viktigaste no er at alle sikrar eigne verdiar som står ved elvar og bekker, til dømes campingvogner og bilar. Flytt dei bort frå utsette område, seier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt.

– Reins vassvegar, som kummar, for snø, is og jord slik at vatnet kan renne fritt og ikkje lage nye vassvegar. Hald god avstand til elvar og bekker med stor vassføring, oppmodar han vidare.

Politiet har på si side sett i gang eigne tiltak med ekstra mannskap på vakt og tett dialog med Statsforvaltaren i Innlandet og dei aktuelle kommunane.

(©NPK)