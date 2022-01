Raudt flaum- og skredvarsel for Midt-Noreg og Vestlandet

innenriks

Ekstremvêret Gyda fører med seg mildvêr, vind og enormt mykje regn onsdag og torsdag.

– Dette er ein ekstrem situasjon som finst svært sjeldan, som krev tett oppfølging og kan føre til store skadar, heiter det i ei pressemelding frå NVE.

Tysdag formiddag oppgraderte derfor NVE farevarselet for jord-, sørpe- og flaumskred frå oransje til raudt nivå for delar av Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland fylke. Flaumvarselet er òg oppgradert til raudt nivå for delar av Trøndelag og Møre og Romsdal.

NVE følgjer situasjonen tett og vil oppdatere farevarsla dagleg.

