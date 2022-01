Regjeringa drys koronapengar over sjukehusa

innenriks

Det varsla helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i sjukehustalen sin tysdag.

– Vi vil gjere vårt for at sjukehusa skal greie å stå gjennom pandemien i vinter, seier ho.

Midlane skal dekkje høgare kostnader som følgje av auka beredskapsnivå og smitteverntiltak, og dessutan auka kostnader til overtid og innleige på grunn av fråvær og karantene blant dei tilsette.

Dette skal i sin tur bidra til å kunne lette på koronatiltaka, ifølgje Kjerkol.

– Viss vi ikkje førebur tydelege og fleksible planar i 2022, vil vi igjen kunne stå overfor vanskelege val mot slutten av året på grunn av pressa kapasitet i helsetenesta. Vi må rigge helsetenesta betre no for å redusere behovet for nye smitteverntiltak til hausten, slår ho fast.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) meiner ekstrastøtta er både viktig og nødvendig.

– Sjukehusa har vore pressa under covid med intensivkapasitet på strekk og utsette operasjonar. No treng dei å behalde og mobilisere livsnødvendig kompetanse for pasientane, seier NSF-leiar Lill Sverresdatter Larsen.

Ho er glad for at helseministeren tek situasjonen på alvor og peikar på at Kjerkol òg vil opprette 200 nye utdanningsstillingar for spesialsjukepleiarar. Delar av tiltakspakken skal gå til dette.

– Dei tilsette ser etter noko anna enn anerkjenning, dei ser etter tiltak. Og dette er ansvaret til helseministeren. Dette peikar i rett retning, seier Larsen.

