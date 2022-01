Rekordmange melde seg inn i Raudt i fjor

innenriks

Talet på Raudt-medlemmer auka frå 10.533 i 2020 til 13.173 ved utgangen av 2021. Det svarer til ein vekst på heile 25 prosent.

– Veksten har komme jamt og trutt, men vi fekk eit ekstra trykk rundt valet, seier generalsekretær i Raudt Benedikte Pryneid Hansen til NTB.

Berre på valnatta fekk partiet rundt 1.000 nye medlemmer.

– Vi har vorte eit parti som kan presse regjeringa. Mange merke at vi kan utgjere ein forskjell, seier Hansen.

Nye rekordar

Også SV sette ny medlemsrekord i fjor med 16.927 medlemmer og fekk ein vekst på 10,7 prosent.

Medlemsskaren har no auka i sju år på rad, opplyser partiet til NTB.

– SV har hatt ein formidabel medlemsvekst dei siste åra. Det er eit resultat av at rettferdig fordeling og miljø er saker som stadig fleire er opptekne av, og av god organisasjonsbygging i partiet, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

– Vi er stolt av endå eit år med medlemsrekord, det viser at stadig fleire ser på SV som ei viktig kraft for forandring i norsk politikk, slår han fast.

MDG este på si side ut med vel 20 prosent til 12.370 medlemmer ved utgangen av fjoråret. Dei siste åtte åra har medlemsmassen nesten dobla seg, viser tal NTB har innhenta.

Også Venstre fekk ein medlemsvekst i fjor på 11 prosent, frå 6.325 til 7.048 betalande medlemmer, opplyser pressesjef Thomas Tangen.

Senterpartiet, som har litt over 20.000 medlemmer, ligg an til ein medlemsvekst på rundt null, medan Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet og KrF førebels ikkje har oppgitt medlemstala sine.

Ikkje redd for å presse

Raudts generalsekretær trur mykje av veksten kjem av at folk er misfornøgd med det regjeringa så langt har levert, mellom anna handteringa av straumkrisa.

Raudt er likevel ikkje bekymra for å undergrave det føretrekte regjeringsprosjektet sitt ved å presse regjeringa for hardt, seier Pryneid Hansen.

– Vi er jo nøydde til å levere på det vi har sagt at vi skal levere på. Vi har vore veldig tydelege på at vi krev ein profittfri velferd, at vi krev ei rettferdig løysing på koronakrisa som ikkje aukar forskjellane mellom folk, seier ho.

– Målet vårt er å dra regjeringa i rett retning, føyer ho til og minner om at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tidlegare har sagt at han gjerne vil i dialog med Raudt.

– Vi har ikkje høyrt noko enno. Men døra vår står open, seier ho.

Aukar på målingane

Også på meiningsmålingane har både Raudt og SV hatt framgang etter valet. I desember fekk Raudt ei oppslutning på 5,9 prosent i snitt, 1 prosentpoeng meir enn valresultatet, og på den siste målinga i januar kan partiet notere seg ein ytterlegare framgang til 7,1 prosent.

Oppslutninga om SV har auka med 1,2 prosentpoeng til 8,8 prosent sidan valet.

MDG har derimot falle på målingane med rundt 0,5 prosentpoeng frå september til januar.

