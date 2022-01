SV om habilitetsvurdering: Endrar ikkje biletet

innenriks

– Eg ser ikkje noko her som endrar på biletet. Det er ein uting at eit knippe av dei sentrale maktposisjonane i samfunnet blir fordelte til eit lite knippe med menneske, slik det i så fall kan bli dersom Stoltenberg får jobben, seier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, til NRK.

Ho presiserer at det ikkje handlar om sjølve tilsetjingsprosessen, og understrekar at det er Finansdepartementet som tek hand om den.

I ei vurdering som vart offentleggjord tysdag, skriv lovavdelinga i Justisdepartementet at dei meiner Jens Stoltenberg ikkje er inhabil til å bli ny sjef for Noregs Bank. Stoltenberg er ein av to søkjarar til stillinga.

– Basert på dei opplysningane vi har fått, har vi ikkje funne noko som meir generelt tilseier at Stoltenberg vil vere inhabil til å delta i behandlinga av dei sakstypane som er nemnde av Finansdepartementet, skriv lovavdelinga i vurderinga si.

SV er eit av fleire parti på Stortinget som er skeptiske til Stoltenbergs kandidatur. Også Høgre, Framstegspartiet, Venstre og MDG har ytra skepsis til Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

