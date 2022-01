Skule-Noreg inviterer regjeringa til samarbeidsmøte

innenriks

Det er KS, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet som i eit brev til regjeringa inviterer til samarbeid.

Målet er at eit samarbeid kan bidra til ei tettare oppfølging av elevane i norsk skule.

Partane har ei felles semje om at mange elevar har behov for tettare oppfølging, og at skulen ikkje har lykkast godt nok med det under pandemien.

I brevet står det at eit tett samarbeid mellom nasjonale styresmakter og resten av partane i skulen gir betre moglegheiter for å lykkast i dette arbeidet i tida framover.

Der understrekar dei at partane ønskjer kvalifiserte lærarar som har tid til å sjå og følgje opp kvar enkelt elev. Dei ønskjer òg å styrkje laget rundt eleven, og dessutan å byggje profesjonelle læringsfellesskap i alle skular.

Partane i skulesektoren meiner fagfornyinga og fullføringsreforma i skulen føreset tett oppfølging av kvar enkelt elev.

(©NPK)