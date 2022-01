innenriks

Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN) i Tromsø skriv på Twitter at dei no har stabilt få covid-pasientar, og går derfor over til grøn beredskap.

– Vi vurderer fortløpande om det er behov for å trappe opp beredskapen igjen, skriv sjukehuset.

Sjukehuset har sidan oktober hatt gult beredskapsnivå. Då var smittetrenden i Noreg søkkande, medan Tromsø hadde det høgaste talet koronainnleggingar sidan pandemien starta.

