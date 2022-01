FHI: Neppe forholdsmessig eller fornuftig med sterke tiltak over tid

innenriks

– Det er neppe forholdsmessig eller fornuftig med sterke tiltak mot epidemien over tid, skriv FHI i si siste risikovurdering.

Der blir det fast slått at delar av grunngivinga for kontaktreduserande tiltak, som isolasjon og karantene, ikkje lenger er gyldig. Bakgrunnen er at alle unge og vaksne no har kunna blitt vaksinerte, og dei eldre og kronisk sjuke har kunna få den tredje dosen sin.

– Dei er så godt verna som vaksinasjon kan gjere dei mot alvorleg sjukdom. No må ein ved innføring av tiltak ha ei anna grunngiving for varigheita av tiltaka og andre kriterium for avslutning av tiltaka, skriv FHI.

Og held fram:

– Sidan vaksinasjon ikkje kan stoppe epidemien og viruset derfor alltid vil sirkulere vil tiltaka i hovudsak berre utsetje smittetidspunktet for folk og dermed dempe eller utsetje ei bølgje.

I same rapport understrekar FHI at omikronvarianten av koronaviruset vil gi ei betydeleg vinterbølgje med fleire hundre tusen smitta.

– Det er framleis nødvendig å følgje utviklinga til epidemien nøye for å kunne lette på tiltak om mogleg, men også for å kunne bremse epidemien ytterlegare dersom den truar med å gi betydeleg sjukdomsbyrde og overbelastning på helsetenestene og samfunnet, skriv FHI.

(©NPK)