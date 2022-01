Høgre, Venstre og KrF leverer forslag om å føre vidare lærarspesialistordninga

innenriks

– Lærarspesialistordninga skulle gi lærarar som brenn for undervisning høve til karriereutvikling i klasserommet. Moglegheitene for auka lønn og opprykk ligg elles i stillingar knytte til administrasjon eller skuleleiing. Derfor oppretta Solberg-regjeringa lærarspesialistordninga. Det er oppsiktsvekkjande at dei raudgrøne no avviklar ordninga utan å ha eit alternativ, seier Jan Tore Sanner (H).

Forslaget kjem etter at regjeringa valde å avvikle denne ordninga i budsjettforliket med SV.

Høgre, Venstre og KrF er samde om at det må satsast på å gjere skulen til ein attraktiv arbeidsplass. Ordninga har vorte evaluert i fleire fasar av Nordisk institutt for studiar av innovasjon, forsking og utdanning (Nifu), og både delrapporten og sluttrapporten peikar på at utdanninga mellom anna gir godt utbytte.

– Det er i dag om lag 2.000 lærarspesialistar. Desse fordeler seg på ulike fag og område som realfag, spesialpedagogikk, byrjaropplæring og yrkesfag. I Hurdalsplattforma varslar Ap og Sp at dei ønskjer karrierevegar for lærarar. Når den noverande ordninga har fått ei positiv evaluering, er det meiningslaust å avvikle denne for så å utvikle ei ny ordning, seier Sanner.

