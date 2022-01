Helse Bergen ber om koronapass for å hindre smitte hos uvaksinerte

innenriks

– Eg er for innføring av koronapass. Det kan verne dei uvaksinerte frå å bli smitta fordi dei ikkje får tilgang til arenaer der dei kan bli smitta. Det reduserer risikoen for alvorleg sjukdom. Dermed kan dei ikkje få eit alvorleg sjukdomsforløp, bli innlagde på sjukehus og belaste helsevesenet, seier Helse Bergen-direktør Eivind Hansen til Dagbladet.

Helse vest hadde ikkje friske, fullvaksinerte koronapasientar med behov for respiratorbehandling i fjorårets to siste månader.

– Erfaringane frå perioden vi har bak oss, er at majoriteten av dei som ligg på intensivavdelinga og med respirator, er uvaksinerte, seier Hansen.

Koronapass vil vere med å opne samfunnet og auke motivasjonen for å ta vaksinen, trur han.

Førre veke sa helsedirektør Bjørn Guldvog til avisa at Helsedirektoratet vurderer effekten av koronapass på smittespreiing som beskjeden, men at det kan bidra til at nokre færre blir alvorleg sjuke.

(©NPK)