Helse Fonna tek opp att planlagd behandling

– Vi aukar varsamt med operasjonar slik at vi får behandla fleire pasientar som no sit og ventar. Vi er framleis usikre på korleis dei neste vekene blir med tanke på koronasituasjonen, men akkurat no er det færre innlagde koronapasientar, spesielt på intensivavdelingane våre. Derfor aukar vi aktiviteten, seier administrerande direktør Olav Klausen i Helse Fonna i ei pressemelding.

Han får støtte frå klinikkoverlege Helge Espelid ved kirurgisk klinikk.

– Det er fint at vi no kan komme i gang med meir kirurgi. Vi prioriterer å komme i gang med pasientar som ikkje er av det tyngste slaget, men vi er òg innstilte på at vi raskt må redusere aktiviteten viss situasjonen tilseier det, seier han.

