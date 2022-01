Hurtigruteskip på veg til Hamburg grunnstøytte utanfor Måløy

innenriks

– Det er svært krevjande vêr i området og slik sett ikkje overraskande at noko sånt kan skje, seier vakthavande redningsleiar Asbjørn Viste ved Hovudredningssentralen Sør-Noreg til VG.

Det var los om bord på skipet då det trefte havbotnen, opplyser reiarlaget Hurtigruten Expeditions. Dei veit enno ikkje kva som forårsaka grunnstøytinga, men viser til dei krevjande vêrforholda i området som ei mogleg medverkande årsak.

– Vi har sett i gang nokre tidlege undersøkingar av årsakssamanhengen. Det viktigaste for oss no er å vareta gjestene og mannskapet vårt, og den vidare transporten av gjester, som først må av skipet før dei skal komme seg heim, seier pressevakt Øystein Knoph til NTB.

Frå Hamburg

Skipet segla frå Hamburg andre nyttårsdag og skulle etter planen vere tilbake i den tyske hamnebyen 16. januar. Etter å ha vorte sette i land i Måløy i Vestland blir gjestene truleg innkvarterte på hotell i Ålesund før vidare transport heim, fortel Knoph.

Driftsleiar Sølve Oldeide ved Nordfjord Hamn seier til NRK at det er hol i skroget. Dykkarar er på staden og skal ned og sjå over skadane.

– Det vi veit så langt, er at skipet har fått mindre skadar på ei framdriftseining og på skroget. No skal vi bruke dagen på å undersøkje dei nærare. Situasjonen er stabil, og det er ikkje fare for verken skipet eller nokon av dei om bord, seier Knoph.

Fekk hjelp

På Twitter skriv Redningsselskapet klokka 7.49 onsdag at redningsskøyta Bergen Kreds har hjelpt Fridtjof Nansen mot land ved Trollebø kai i Måløy. Det var då kuling med sterke vindkast i området.

Ifølgje Vest politidistrikt, som vart varsla om saka klokka 3.51, er det så langt ikkje meldt om skadde personar. Grunnstøytinga skjedde sør for Gangsøya.

Politi og brannvesen var natt til onsdag på staden.

MS Fridtjof Nansen er eit av dei nye ekspedisjonsskipa til Hurtigruten og er utstyrt for cruise i arktiske farvatn. Skipet går ikkje i hurtigrutetrafikk langs kysten.

