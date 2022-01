Profilert medlem av nynazist-gruppe skal vitne i Breivik-rettssaka

innenriks

Anders Behring Breiviks har kravd prøvelauslating frå forvaringsstraffa han vart dømd etter terrorhandlingane 22. juli 2011. Retten har sett av fire dagar til hovudforhandlinga.

Etter at Breivik har unnagjort forklaringa si, skal Pär Öberg, som er ein profilert medlem av den svenske greina til Den nordiske motstandsbevegelsen, vitne i retten. Det skal skje onsdag morgon. Det er Breiviks forsvarar Øystein Storrvik som vil føre han som vitne.

– Eg kan seie at han er ønskt som vitne, og at han har sagt seg villig til å vitne. Det vil komme fram under rettssaka kvifor han er der. Eg ønskjer ikkje å føregripe spørsmåla han får eller tematikken rundt han, seier Storrvik til TV 2 Nyhetene.

Han vil ikkje kommentere om Breivik og Öberg har hatt kontakt, og Öberg ønskjer sjølv ikkje å kommentere saka overfor TV 2.

(©NPK)