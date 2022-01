Regjeringa jobbar framleis med tiltaka

innenriks

– Vi jobbar no inn i denne veka med å vurdere innspel frå fagetatane, som kjem inn også i dag. Og så skal vi ha ein full diskusjon og gjennomgang i regjeringa av det. Dette vil vi offentleggjere på ein måte som gir dei som blir ramma, nødvendig tid til å tilpasse seg, seier Støre til NTB.

Dei noverande tiltaka skal, ifølgje regjeringa, gjelde fram til fredag, men det er varsla endringar etter det. Onsdag formiddag er vegen vidare ikkje endeleg avgjort, ifølgje statsministeren.

– Det viktigaste no er å innføre tiltak som stemmer med den veldige utfordringa vi har no, nemleg auka smitte. Det er venta ein smittetopp framfor oss, men samtidig lågare sjukdomsbilete og innleggingar i forhold til smitte, noko som gjer det mogleg å gjere justeringar i tiltaka. Men dette er ein fin balanse, seier statsministeren.

Førebels er det ikkje kjent når regjeringa vil kunngjere kva tiltak som skal gjelde etter 14. januar. Helse- og omsorgsdepartementet opplyser at dei vil offentleggjere tidspunktet for ein pressekonferanse om koronatiltaka så snart det er klart.

Regjeringa varslar at dei vil prioritere barn og unge når dei justerer på tiltaka.

– Det gjeld skular, barnehagar, fritid og idrett. På alle desse områda har det vore tiltak, og vi går grundig gjennom det for å sjå på moglegheitene for å gjere tilpassingar slik at kvardagen blir mest mogleg normal, seier Støre.

(©NPK)