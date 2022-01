SV vil prioritere fordeling framfor full straumstøtte i forhandlingar

innenriks

– Vi vil bruke høvet til å sjå om det går an å få gjort eit ekstra løft for dei som har minst, seier Lars Haltbrekken i SV til NTB.

Han er no klar for å forhandle med Arbeidarpartiet og Senterpartiet, som i helga foreslo å auke straumstøtta frå 55 til 80 prosent når straumprisen overstig 70 øre per kilowattime.

Regjeringa er avhengig av SV for å få fleirtal i Stortinget, og førebels har partiet varsla at dei er positive til å auke støtta.

– Dette er ei bra ordning, men ho er ikkje perfekt, seier Haltbrekken.

Byr over kvarandre

Samtidig pressar fleire parti på for å få sett eit makstak på straumprisen. Frp har foreslått ein makspris på 50 øre per kilowattime, medan Raudt, ifølgje VG, krev at grensa blir sett til 35 øre.

Dersom grada av støtte i ordninga i vinter blir auka til 100 prosent på prisar over 70 øre per kilowattime, vil dette i praksis innebere ein makspris på straum for forbrukarane.

Haltbrekken påpeikar at straumstøtta i vinter er ei mellombels ordning, men at det òg blir diskutert om ein skal setje ein permanent makspris på straum.

– Vi er positive til å sjå på makspris. Og så er spørsmålet: Kan ein få gjort det i vinter, eller krev det lovendring som gjer at det må ut på høyring og så vidare? seier Haltbrekken.

– Vi vil løfte diskusjonen om makspris inn i dei vidare diskusjonane, seier han vidare.

Vil prioritere dei svakaste

Akkurat når det gjeld straumstøtteordninga i vinter, meiner Haltbrekken det viktigaste er å utvide ordninga slik at ho i større grad treffer dei som treng det mest, heller enn ein flat auke.

– Sist fekk vi utvida bustøtteordninga slik at fleire kom inn under den. Det er ting vi kan sjå på der. Vi kan sjå på ting for folk som er arbeidsledige, eller som går på arbeidsavklaringspengar, seier Haltbrekken.

Vil ha statleg kraftselskap

Han fortel at SV er i gang med å meisle ut straumkrava sine til regjeringa, men ventar på proposisjonen, som etter det som blir sagt, kjem i statsråd fredag. Deretter vil forhandlingane gå i finanskomiteen på Stortinget.

I forhandlingane før jul fekk SV gjennomslag for å heve statens del av straumrekninga frå 50 prosent til 55 prosent på alt som overstig 70 øre per kilowattime. Det er denne grensa regjeringa no foreslår å auke til 80 prosent.

Før jul vart partia òg samde om å utsetje den nye nettleigeordninga og til å utvide bustøtteordninga.

SV har også lagt andre forslag på bordet i straumdebatten. Partiet vil mellom anna opprette eit statleg selskap som skal kjøpe straum frå kraftselskapa, slik at folk får dekt eit normalt straumforbruk til ein rimeleg penge.

