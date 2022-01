Spesialeininga la bort alle saker mot politiet om barn og ungdom

innenriks

I perioden 2017 til 2020 vart politiet meldt 44 gonger etter oppdrag med barn og ungdom. 20 av sakene gjaldt barn og unge under omsorg i barnevernet.

Spesialeininga for politisaker la bort alle sakene, viser ein gjennomgang Stavanger Aftenblad har gjort. Anten gjekk Spesialeininga ut frå at politibetjentane ikkje hadde gjort noko straffbart, eller så vart det ikkje funne grunn til å etterforske.

Barneombod Inga Bejer Engh seier til avisa at funna stadfestar eit behov for å sjå på ei alternativ klageordning for barn som blir utsette for tvang frå politiet. Ombodet håpar Politidirektoratet prioriterer dette arbeidet framover.

– Det er klart at det er i vår interesse om politiet gjer barn urett. Samtidig meiner eg at mandatet vårt ikkje bør utvidast, seier sjefen for Spesialeininga, Terje Nybøe

