Støre melde seg inhabil før møtet med Stoltenberg

Det opplyser Støre onsdag.

Statsministeren fortel at han tok kontakt med regjeringsråden om saka allereie 22. oktober. Det var to dagar før den mykje omtalte turen med Stoltenberg der sistnemnde sa til Støre at han var interessert i jobben.

Dette var ei vekes tid etter at Støre tiltredde som statsminister. Det var mediespekulasjonar som var bakteppet, og Støre poengterer at han på dette tidspunktet ikkje visste kva Stoltenbergs eigne planar og vurderingar måtte vere.

– Så sa eg frå: Skulle dette skje, så vil eg vere inhabil i den saka.

Tur rundt Sognsvann

Den 24. oktober møttest Støre og Stoltenberg for å gå tur rundt Sognsvann i Oslo.

Då kom saka opp.

– Det var ein fin dag i oktober. Det var ein søndag, han var heime, og då har vi ofte gått på tur. Det var ein diskusjon om løyst og fast. Litt om korleis det var å vere i regjering, fortel Støre til NTB.

Mot slutten av turen kom dei inn på mediespekulasjonane om Stoltenberg som ein mogleg ny sentralbanksjef.

– Han sa at det var ei sak han vurderte. Og då sa eg: Det er ei sak vi ikkje kan snakke om.

Støre fortel at dette var alt som vart sagt, og at Stoltenberg forstod at dette var noko dei ikkje kunne diskutere, sidan Støre ville vere inhabil i ei slik sak.

– Og det har heller aldri vore, i noka form, spørsmål frå han til meg om det.

– Heller ikkje før du vart statsminister?

– Nei.

Utelét opplysninga i NTB-intervju

I midten av desember spurde NTB statsministeren om han på noko tidspunkt hadde diskutert eller hatt nokon samtale med Stoltenberg om jobben som sentralbanksjef. Den gong nekta for Støre dette.

Først denne veka kom det fram at Stoltenberg hadde nemnt saka for han allereie i oktober. Det var TV 2 som først melde dette.

Støre vil ikkje beklage at han lét vere å nemne denne kontakten overfor NTB i desember.

– Poenget var at eg har ikkje diskutert kandidaturet til Jens Stoltenberg med han, seier han.

– Angrar du på at du ikkje nemnde den kontakten?

– Det kunne eg kanskje gjort, så hadde ikkje du stilt det spørsmålet no, seier Støre.

– Men poenget er at innhaldet er det same. Vi har ikkje diskutert kandidaturet hans. Eg har ikkje vorte spurt heller. Han er profesjonell nok til å vite at han ikkje tek det opp med statsministeren, fordi det følgjer heilt naturleg at eg er inhabil, seier han.

Private middagar

Måndag kunne TV 2 melde at Stoltenbergs namn òg kom opp i ein privat middag der Støre deltok saman med oljefondssjef Nicolai Tangen. Middagen fann stad i mai heime hos investor Knut Brundtland, sonen til tidlegare statsminister Gro Harlem Brundtland.

– Eg har møtt Nicolai Tangen éin gong, og det var på ein middag som eg vart invitert til, der eg fekk snakka med han i eit par timar. Det var nyttig for meg å høyre korleis han som oljefondssjef vurderte internasjonal økonomi, seier Støre til NTB.

Ifølgje han var Noregs Banks framtid ikkje eit tema på middagen.

– Men Jens Stoltenbergs namn vart nemnd, seier han.

Til TV 2 har Støre uttalt at han òg under denne middagen gav beskjed om at han ville vere inhabil i ei slik sak.

Avsløringa om middagen med Tangen og Støre kom etter at Aftenposten i helga skreiv om ein annan middag hos Brundtland i januar i fjor der Tangen og Stoltenberg deltok. Også der vart stillinga som sentralbanksjef drøfta.

Støre avviser likevel at middagane vitnar om eit maktnettverk.

– Eg har møtt Nicolai Tangen éin gong, seier han.

– Så dette er ikkje noko nettverk eller nokon guteklubb.

