Støre open for å sjå på kraftutbygging i verna vassdrag

innenriks

I spontanspørjetimen i Stortinget onsdag sa Støre at vern av vassdrag og vern av naturverdiane i Noreg er noko han held høgt.

– Så er det peika på at det finst ny teknologi som gjer det mogleg å hente nokre ressursar utan at det går utover desse naturverdiane, og det er peika på moglegheiter som ligg i det med regulering av vatn, flaumfare og så vidare. Det er vi heilt opne for å sjå på og gjere det på ein grundig måte, sa han.

Utsegna kom som svar på eit spørsmål frå energi- og miljøpolitisk talsperson i Høgre Nikolai Astrup. Han ville vite om statsministeren var samd i at det er mogleg å utnytte delar av vatnet i verna vassdrag til kraftproduksjon utan at dette går utover verneverdiane, særleg viss vassdraga er flaumutsette.

– Det er jo ikkje snakk om leggje fossefall i røyr, sa han.

– Det er snakk å utnytte delar av vasspotensialet som ligg der.

Astrup argumenterte vidare for at auka nedbør på grunn av klimaendringane taler for å utnytte noko av vatnet i desse vassdraga til kraft for å hindre at dei fløymer over.

(©NPK)