Støre tek sterkt avstand frå kameraderi-skuldingar

Den siste veka er debatten om Jens Stoltenbergs kandidatur til stillinga som ny sentralbanksjef blåst opp ytterlegare. Aftenposten og TV 2 har omtalt to middagar der stillinga har vorte nemnd.

Oljefondssjef Nicolai Tangen og «landsmodersonen» Knut Brundtland deltok i begge middagane, medan Støre og Stoltenberg deltok kvar i ein av dei.

– Det ser ut som det er eit kameraderi her, med middagar på bakrommet og kontakt mellom aktørar som skal avgjere dette. Det ser ikkje bra ut, seier Frp-leiar Sylvi Listhaug til VG, medan Høgres Erna Solberg meiner det den siste veka har vorte ei forsterka uro for at «nokon har snakket saman» om jobben før den var kunngjord.

Støre går hardt ut mot skuldingane om kameraderi:

– Eg tek sterkt avstand frå det omgrepet. Ap er demokratisk, ryddig og steller seg til prosessar som skal gi innsyn og truverd, seier Støre til VG.

Han seier at han frå «dag éin» har vore klar på at han er inhabil, og dermed ikkje kan vere med på debatten om ny sentralbanksjef.

– I denne saka, når det skal tilsetjast ny sentralbanksjef, så har Aps leiar og statsminister inga rolle, fordi eg har erklært meg inhabil i lys av den lange vennskapen min og kjennskap med Jens Stoltenberg.

