Superglatte vegar mange stader – politi og Vegvesen åtvarar

– Alt av mannskap er ute og strør vegen, men det legg seg is over igjen like fort. Vogntog og bilar med piggfrie dekk bør vente til vegen er farbar, tvitrar politiet onsdag ettermiddag.

Det er svært vanskelege køyreforhold, redusert framkomme og stengde vegar mange stader.

– Publikum i dei ramma områda bør vurdere ekstra nøye om dei må ut og køyre, eller om dei kan la bilen stå. Følg med på vêrmeldingane, sjekk trafikkmeldingane på vegvesen.no, lytt til radio og følg med på kva media rapporterer, oppmodar Nils Audun Karbø i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Det er venta at ekstremvêret Gyda vil skape store problem for trafikken onsdag, torsdag og kanskje delar av fredag på Vestlandet, i Midt-Noreg og Nord-Noreg og dessutan i delar av Innlandet.

