Enoksen diskuterte tryggleik i Europa med den britiske forsvarsministeren

innenriks

– Både Storbritannia og Noreg er svært bekymra for situasjonen i og rundt Ukraina. For meg er det viktig å ha tett dialog med vår viktigaste europeiske allierte, og eg set pris på at den britiske forsvarsministeren kjem til Noreg for å snakke om situasjonen og det bilaterale samarbeidet vårt, seier Enoksen i ei pressemelding.

Den britiske kollegaen hans Ben Wallace var i Oslo torsdag, og dei to diskuterte òg samarbeidet i Nato.

– Noreg og Storbritannia har eit nært og godt samarbeid, som vi ønskjer å styrkje ytterlegare, seier Enoksen.

(©NPK)