FHI tilrår ikkje bruk av koronasertifikat

innenriks

– Utbreidd bruk av koronasertifikat som ekskluderer delar av befolkninga frå aktivitetar kan medføre redusert livskvalitet, forsterke forskjell og føre til svekt oppslutning om andre smitteverntiltak, skriv Folkehelseinstituttet (FHI) i den siste faglege gjennomgangen sin av koronasituasjon.

Det blir konkludert med at koronasertifikat «i liten eller ingen grad vil kunne hindre en generell smitteøkning og eventuelt forhindre nedstengninger i fremtiden». Samtidig påpeikar FHI at koronasertifikatet kan føre til at fleire vel å ta vaksinen.

Den totale vurderinga er likevel at det ikkje bør innførast her til lands.

Helsedirektoratet viser i sine tilrådingar om koronasertifikat til FHIs vurderingar, men påpeikar at det kan ha ein smittevernfagleg gevinst.

– Helsedirektoratet vurderer at innanlands bruk av koronasertifikat kan ha smittevernfaglege gevinstar, men at den endelege avveginga av fordelar og ulemper i stor grad må vere ei politisk vurdering, skriv direktoratet.

Regjeringa presenterer justeringane sine i smitteverntiltaka klokka 19 torsdag kveld.

Tidlegare har regjeringa sagt at dei jobbar med ein ny lovheimel for koronasertifikat. Dette må truleg til for å kunne innføre ei slik ordning.

