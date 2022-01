innenriks

Dei held oppe føresegna om at arbeidsgivarar må sørgje for at tilsette jobbar heimanfrå dersom dette er praktisk mogleg. Det blir tilrådd å halde éin meter avstand og bruke munnbind om avstanden ikkje er mogleg å overhalde.

Helsestyresmaktene tilrådde å behalde tiltaket. Dei meiner det verkar godt for å hindre smitte og er nokså lite inngripande.

