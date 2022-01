Gyda held fram med å herje i Midt-Noreg: – Vi må prioritere liv og helse, seier beredskapssjef

innenriks

Midt-Noreg står framleis midt oppe i ekstremvêret Gyda, og det er raudt farevarsel for flaum og jord-, sørpe- og flaumskred. Nedbørsmengdene i Trøndelag og Møre og Romsdal skal ikkje auke, men vasstanden i utsette elvar og vassdrag vil auke frå natt til fredag, ifølgje Meteorologene.

NVE opplyser til NTB at ekstremvêret sannsynlegvis kulminerer fredag morgon.

– Vassføringa vil halde fram med å stige, og det blir venta at toppen kan nåast seint torsdag eller tidleg fredag morgon. Dette avheng både av nedbør og temperaturutvikling, seier direktør Brigt Samdal i skred- og vassdragsavdelinga i NVE.

Fleire evakuerte

Politiet har i Stjørdal evakuert mellom 15 og 20 personar, opplyste politioverbetjent Arne Henrik Ulvin under ein pressekonferanse torsdag. Det er etablert to evakueringssenter i kommunen.

Kommunen seier i ei pressemelding at ein kanskje står overfor ein 200-årsflaum, og at ressursane må prioriterast.

–Ikkje ring Stjørdal kommune for hjelp med tømming av kjellarar, vi må prioritere liv og helse, seier beredskapsansvarlege Tore Rømo i kommunen til Trønder-avisa.

Stjørdal føyer seg inn i ei rekkje av område der bebuarar har vorte evakuerte. I Sjøholt i Ålesund har 16 bustader med 37 personar vorte evakuerte på grunn av jordras. Natt til torsdag melde Møre og Romsdal politidistrikt at 44 personar var evakuerte frå bustadene sine i Eresfjord i Molde kommune. Dokkelva stod i fare for å fløyme over.

Mange vegar stengde

Vegtrafikksentralane i midt, vest og nord melder torsdag ettermiddag om ei rekkje stengde vegar på grunn av uvêr, ras og rasfare.

E39 ved Vinjeøra i Trøndelag kjem til å vere stengd til neste veke etter at vegdekket regelrett vart rive av natt til torsdag.

– Vegen blir sannsynlegvis stengd til over helga. Den er undergraven, og det må gjerast eit større arbeid der, skriv Heim kommune på nettsidene sine.

E14 mellom Stjørdal og Meråker vart torsdag morgon stengd grunna flaum, og ved 13-tida var vegen igjen stengd, skriv Adressa. Ei rekkje fylkesvegar i fylket er òg stengde på grunn av uvêret.

Vegtrafikksentralen midt åtvarar om glatte vegar utover kvelden.

– I utsette strøk av Midt-Noreg kan det bli utfordrande køyreforhold på grunn av fallande temperaturar og underkjølt regn frå torsdag kveld, skriv VTS.

Stengde skule og barnehage etter ras

Både barnehagen og skulen i Forradal i Stjørdal vart torsdag morgon vedteke stengd. Det gjekk eit jordras eit par kilometer frå skulen, og det skal ha vore overfløymde vegar og krevjande køyreforhold på veg til skulen.

Torsdag morgon strøymde vatnet inn i ein av Atbs rutebussar i Trondheim etter at han køyrde på djupt vatn, skriv Trønderbladet. Atb-direktør Grethe Opsal vil tru det var både overraskande og ubehageleg for dei reisande at bussen vart fylt av vatn.

– Vi er glade for at det gjekk bra med alle, bortsett frå at nokon mest sannsynleg vart våte, seier Opsal til Nidaros.

Vegen vart stengd etterpå.

Sjukehus kopla på nødstraum

900 husstandar var utan straum i Steinkjer og Snåsa kommune torsdag ettermiddag. Tre hadde falle over straumleidningen, skriv Trønder-avisa.

Straumforsyninga til ei rekkje bustadområde og sjukehuset i Levanger er utsett for flaum som følgje av ekstremvêret Gyda.

– Sjukehuset har vorte kopla over på ein annan trafostasjon slik at det ikkje er fare for at dei mistar straumen, seier Thomas Patrik Lindblom i teknisk eining i Levanger kommune til Trønder-avisa.

Trafoen som skal forsyne sjukehuset og ei rekkje bustader i området med straum, er utsett for flaum.

