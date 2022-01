Høgre åtvarar Støre – krev openheit om koronatiltaka

innenriks

– No må vi i stor grad gjette oss fram til kva som ligg til grunn, det er på sikt ein vanskeleg situasjon, seier Frølich til NTB.

Han rettar det han kallar «ein høfleg, men veldig tydeleg åtvaring» til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Det er ei tydeleg forventning om at regjeringa legg fram og viser offentlegheita og Stortinget korleis dei grunngir tiltaka, seier leiaren av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Frølich påpeikar at det er snakk om tiltak som grip tungt inn i folks liv.

At Høgre krev openheit om grunngivinga, betyr ikkje nødvendigvis at dei er usamde i alle tiltaka, understrekar han.

– Det handlar om at inngrepa må ha legitimitet og kunne kontrollerast, seier Frølich.

Skulder på arbeidspress

Han har lite til overs for forklaringa til regjeringa på den manglande openheita.

– På grunn av eit stort arbeidspress har ein ikkje klart å følgje dette opp, sa statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helsedepartementet til Aftenposten torsdag.

– Vi har ambisjon om at vi skal få til dette framover. Det krev at fagfolka våre i embetsverket har kapasitet til å gjere det, la han til.

Frølich reagerer skarpt på uttalen.

– Dette er ikkje ei legitim grunngiving to år inn i ein pandemi, seier han.

Kan kalle inn til kontrollhøyringar

Komiteen har moglegheit til å be om informasjon frå regjeringa og kalle inn Støre og statsrådar til kontrollhøyringar for å skaffe informasjon om korleis saker blir handterte.

– Vi skal ikkje køyre fulle kontrollhøyringar utan at det er strengt nødvendig. Regjeringa kan framleis leggje fram grunngivingane. Eg seier ikkje med dette at dei ikkje har følgt lova, men vi ønskjer å sjå nærare på det, seier Frølich.

Frølich etterlyser vurderingar av proporsjonaliteten til dei svært inngripande tiltaka som vart innførte før jul – altså om tiltaka står i forhold til effekten på smitten, men også vurderingar av konsekvensar og eventuelle alternative tiltak.

– Eit mysterium

Han viser spesielt til dei strenge karantene- og isolasjonsreglane.

– Det å bli stengt inne av storsamfunnet er eit vanvitig inngripande tiltak, seier Frølich.

Også raudt nivå på vidaregåande skular er eit tiltak han lurer på grunngivinga for.

– Det er framleis er eit stort mysterium kva innspel og kva informasjon dei har bygd tiltaket på, seier Høgre-politikaren.

Han medgir at det òg tok tid før Solberg-regjeringa klarte å dele grunngivingane, men påpeikar at ho etter kvart fekk på plass eit system og lurer på kvifor ikkje Støre-regjeringa har følgt opp.

Både Noregs institusjon for menneskerettar og fleire juristar har kravd openheit om grunngivinga for tiltaka som blir innførte for å bremse smitten.

– Det er eit demokratisk problem at verken Stortinget eller folket kan utøve kontroll, altså få eit godt grunnlag for å føre ein debatt, seier jussprofessor Anna Nylund ved Universitetet i Bergen til Aftenposten.

(©NPK)