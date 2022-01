Helsedirektoratet ventar «stort sykefravær» i løpet av få veker

innenriks

Dette kjem i tillegg til at situasjonen allereie blir beskriven som utfordrande.

– Situasjonen i kommunane er framleis utfordrande, og talet på kommunar som melder at dei har ein utfordrande eller kritisk vanskeleg tilgang til personell og kritisk kompetanse, har auka, skriv Helsedirektoratet i sine siste faglege råd til regjeringa om koronasituasjonen.

Drifta ved fleire av helseføretaka blir òg beskrivne som «utfordrende», som følgje av høgt talet på pasientar kombinert med høgt sjukefråvær og mangel på personell.

– Helsedirektoratet vurderer at spesialisthelsetenesta ikkje kan handtere den forventa omikronbølgja utan å redusere i tilbodet til pasientane sine, heiter det i det faglege grunnlaget.

Helsedirektoratet vurderer òg at helsetenesta i kommunane ikkje kan handtere den forventa omikronbølgja utan at det har negative konsekvensar for i tilbodet i dei kommunale helse- og omsorgstenestene for innbyggjarar.

