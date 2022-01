Karantenereglane blir endra – andre nærkontaktar har ikkje lenger karanteneplikt

innenriks

Andre nærkontaktar blir tilrådde å teste seg 3 dagar etter nærkontakt, og ny test 2 dagar seinare (dag 5), men ikkje å gå i karantene.

– Det vil då vere viktig at den enkelte sjølv observerer symptom i ti dagar. Testing er eit like godt tiltak som karantene når det gjeld smittevern, men testing er mindre kostbart for samfunnet og mindre inngripande for den enkelte, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Ho seier at det vil bli lagt opp til at også husstandsmedlemmer og tilsvarande nære til ein smitta person òg skal få karantenen erstatta av eit testregime på sikt, men at det først må sørgjast for at kommunane har nok testar og får på plass system for å dele ut testar til husstandar.