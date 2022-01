Litt færre bustadlån i fjerde kvartal

innenriks

Det er den kvartalsvise utlånsundersøkinga til Noregs Bank som viser at det var mindre etterspurnad etter bustadlån i fjerde kvartal i fjor. Dette ventar bankane at også vil vere tilfelle i første kvartal i år.

I desember auka Noregs Bank styringsrenta til 0,5 prosent, den andre rentehevinga i 2021. Det er varsla at renta skal vidare opp til same nivået som før koronapandemien. I takt med dette har også bankane auka utlånsrentene sine.

Utlånsundersøkinga fortel om ein auke i talet på bustadlånskundar som nytta seg av høvet til avdragsfritak under pandemien, men at dette har minka. No ventar likevel bankane ein liten auke i bruk av avdragsfritak i første kvartal.

Innteningsmarginane hos bankane byrja å falle etter sommaren, og dette fallet heldt fram i fjerde kvartal. Noregs Bank skriv at bankane ventar at utlånsrenta vil halde fram med å stige i første kvartal, og at finansieringskostnadene vil auke.

For ikkje-finansielle føretak fortel bankane om uendra etterspurnad etter lån, kredittpraksis og utlånsmargin i fjerde kvartal, skriv Noregs Bank.

(©NPK)