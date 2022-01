Politiet fann 30.000 narkotiske tablettar i ulykkesbil på Hardangervidda

innenriks

Bilen køyrde 27. desember utfor eit strup på 10–20 meter ved Litlastølshallet på riksveg 7 på Hardangervidda, men overlevde ulykka. Dei to mennene i bilen overlevde ulykka og vart frakta til sjukehus.

Tre dagar seinare vart dei to mennene varetektsfengsla etter at det vart funne eit betydeleg tal piller i bilen.

No skriv Bergens Tidende at det dreier seg om 30.000 rivotril-tablettar.

– Det er eit grovt narkotikabrotsverk på grunn av mengda. Normal reaksjon har ei strafferamme på fleire år, fortel politiadvokat i Vest politidistrikt, Ørjan Ogne til NRK.

Han seier at teorien til politiet er at dei to var på veg mot Bergen for å selje stoffa.

Mennene, som er i 30-åra er sikta for grovt narkotikaregelbrot.

