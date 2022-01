innenriks

– Sjukehuset har vorte kopla over på ein annan trafostasjon slik at det ikkje er fare for at dei mistar straumen, seier einingsleiar Thomas Patrik Lindblom i teknisk eining i Levanger kommune til Trønder-avisa.

Trafoen som skal forsyne sjukehuset og ei rekkje bustader i området med straum, er utsett for flaum.

Sjukehuset har ikkje sett krisestab, men ei arbeidsgruppe møtest kvar morgon og ettermiddag i samband med ekstremvêret.

