Støre: – Eg er ikkje redd for å bli smitta

– Nei, eg er ikkje redd for det. Eg kjenner dei tre dosane har gitt meg godt vern. Eg har vore i nærleiken av folk som har vore smitta, utan å bli smitta sjølv. Også kjenner eg meg trygg på at vaksinane vil bidra til at det ikkje blir veldig alvorleg, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han understrekar likevel at han ikkje reknar for å bli koronasmitta som eit gode, og ikkje noko han oppsøkjer.

– Det er uvisse ved det å bli smitta. Men eg trur vi har nok kunnskap no frå helsevesenet og helsestyresmaktene som viser at smitte er handterleg, men vi veit òg at nokre har veldig alvorlege forløp, seier Støre.

Han understrekar òg at å vaksinere seg er viktig, noko finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er samd i.

– Ein stor del av dei som har teke vaksinen, får eit stadig mildare sjukdomsforløp. Det er heller ikkje noko eg oppsøkjer, men eg er glad for å ha vaksinen i kroppen, seier han.

