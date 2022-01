Støttegruppa fryktar at ny Breivik-runde i retten kan føre til retraumatisering

innenriks

– Det er klart at dette er ei stor belastning for dei etterlatne og dei overlevande. Alle omtalar av terroristen kan bidra til retraumatisering, seier leiar Lisbeth Røyneland i Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli til NTB.

Støttegruppa gjer seg no klar til at Telemark tingrett neste veke skal behandle kravet frå Anders Behring Breivik om prøvelauslating.

I fjor sommar søkte terroristen om prøvelauslating då den ti år lange minstetida av forvaringsdommen på 21 års fengsel gjekk ut. Tysdag neste veke møter Breivik under rettsbehandlinga i gymsalen i Telemark fengsel i Skien, der han har sona sidan 2013.

Røyneland seier at støttegruppa har vore førebudd på at saka ville komme opp.

– Vi har visst at det kjem ein ny runde i retten og har prøvd å førebu dei ramma på at han kjem, ved å orientere om fakta rundt saka, seier ho.

– Heilt urealistisk

Røyneland mista sjølv dotter si, Synne, under angrepet på Utøya i 2011. Ho seier at ho har tillit til rettssystemet og til at retten vil ta den rette avgjerda.

– Vi forventar at rettssystemet fungerer slik det skal gjere. Det har det gjort i dei førre rettsrundane, og det forventar vi at det vil også i denne runden, seier ho.

Sjølv om retten no skal ta stilling til om Breivik skal setjast fri på prøve, har Røyneland inga tru på at han vil sleppe fri no.

– Det vurderer vi som heilt urealistisk, og det er ikkje noko vi uroar oss for, seier ho.

Ville ut av fengselet

Breivik og forsvararen hans, Øystein Storrvik, bad i fjor haust om å få saka behandla i ein rettssal utanfor fengselet, men fekk avslag frå Telemark tingrett. Dermed blir i staden saka behandla i ein provisorisk rettssal i gymsalen i fengselet i Skien. Det same vart gjort då retten behandla Breiviks søksmål mot staten for brot på menneskerettane i 2016 og 2017.

– Det gir ein viktig signaleffekt. Han slepper ikkje utanfor fengselsmurane, sjølv ikkje til å delta i si eiga rettssak. Vi trur også det vil gjere at medietrykket blir meir dempa enn viss han skulle ha møtt i ein tingrett utanfor fengselet, seier Røyneland.

Støttegruppa kjem sjølv til å ha minst to representantar som skal sitje i Oslo tingrett og følgje direkteoverføringa av rettssaka i fengselet i Skien.

– Vi veit at dei ramma set pris på at dei kan få informasjon direkte frå oss, i staden for berre å måtte orientere seg gjennom det som kjem fram i media, seier Røyneland.

Redd for høgreekstreme utsegner

Under dei tidlegare rundane i retten har Breivik gjort høgreekstreme helsingar og sa sist han var i retten, at han vedkjenner seg nasjonalsosialismen. Lisbeth Røyneland seier at støttegruppa er førebudd på at han kan gjere noko liknande under den nye rettsbehandlinga.

– Vi veit at han går rettens veg for å få merksemd. Vi trur at han vil gjere nazihelsing, slik han har gjort tidlegare, men ein veit aldri. Han er uberekneleg, og ein må vere merksam på uventa vendingar, seier ho og held fram:

– Det har vore eit ønske frå styresmaktene at han ikkje skal få ytre dei høgreekstreme meiningane sine offentleg, og det må også gjelde no. Der må media og rettsapparatet sørgje for at dei høgreekstreme utsegnene hans ikkje kjem ut til tilhengjarane hans. Det er det vi er aller mest redde for.

Breivik kan søkje om prøvelauslating igjen eitt år etter at ein dom som nektar prøvelauslating, er endeleg.

– Alle nye rettsrundar er ei sterk belastning for dei ramma. Slik eg tolkar Breivik, ønskjer han merksemd, og då vil han truleg nytte seg av høvet til å få behandla saka så ofte han kan, seier Røyneland.

(©NPK)