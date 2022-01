To av tre vil ha Ida Wolden Bache som ny sentralbanksjef

innenriks

Samtidig seier fleire enn fire av ti, eller 43 prosent, av dei spurde at dei har ganske eller svært liten tillit til tilsetjingsprosessen i regjeringa, viser ei måling Kantar har gjort for TV 2.

Éin av fire, eller 25,7 prosent, av dei som har ei meining om saka, svarer at dei ønskjer Stoltenberg som sentralbanksjef, medan to av tre, eller 66,8 prosent, svarar at dei ønskjer Bache.

Som tidlegare partileiar og statsminister for fleire av dei som no skal handtere søknaden hans, har det vore mykje merksemd rundt habilitet og skuldar frå politiske motstandarar om kameraderi i samband med prosessen, noko statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser er tilfelle.

