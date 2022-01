Bønder og kollektivtransport på SVs kravliste

innenriks

Regjeringa legg fredag fram ein krisepakke til ein verdi av over 20 milliardar kroner for å hjelpe kulturliv, næringsliv og andre sektorar som er ramma av koronatiltaka.

No følgjer forhandlingar med SV i Stortinget. Partileiar Audun Lysbakken nemnde den økonomiske situasjonen for bønder og kollektivtrafikk som saker dei vil ha på bordet då han talte til landsstyret i partiet fredag.

Bøndene er ramma av høge straumprisar, men også auka prisar på gjødsel og andre varer dei treng for å produsere mat.

– Situasjonen for mange bønder er svært vanskeleg no. Dei har regulerte prisar på produkta sine, og fortenesta forsvinn veldig kjapt i takt med straumrekningane, seier Lysbakken til NTB.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har varsla at ho er innstilt på ekstra utbetalingar til bøndene i år.

Auka støtte til kollektivtransporten er òg på kravlista til Lysbakken før forhandlingane om krisepakken.

– Vi kjem til å ta opp kollektivtransporten og situasjonen for jernbanen. Regjeringa har til no fokusert einsidig på fly. Samtidig er det sånn at jernbanen og dei lokale kollektivselskapa slit tungt, sa han i ein kommentar før sjølve krisepakken vart lagd fram.

SV vil òg sjå på lønnsstøtteordninga og kompensasjonsordninga for næringslivet.

Samtidig blir det forhandla om ordningar for permitterte og for sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar på Stortinget.

– Det er ikkje minst mange kulturarbeidarar som no er fortvila over at dei ikkje får den same kompensasjonen som under tidlegare nedstengingar, seier Lysbakken.

