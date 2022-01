Bønder og kollektivtransport på SVs kravliste i forhandlingar om krisepakke

innenriks

Regjeringa la fredag fram ein krisepakke verd over 20 milliardar kroner for å hjelpe kulturliv, næringsliv og andre sektorar som er ramma av koronatiltak.

No følgjer forhandlingar med SV i Stortinget.

Men dei kan bli tøffe.

SV kritisk

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski meiner krisepakken til regjeringa endå ein gong ikkje lever opp til forventningane. Krisepolitikken til høgresida sit igjen i veggene, seier ho.

– Det er utruleg at vi to år inne i pandemien framleis ikkje har fått rusta opp velferda. Regjeringa satsar heller ikkje i denne krisepakken på grunnleggjande, langsiktig opprusting av velferda. Kommunane har låg bemanning, høge utgifter og små budsjett. Vi må ha folk på jobb i helsesektoren, barnehagar, skular og eldreomsorg, seier Kaski.

– Og endå ein gong gløymer regjeringa studentane, føyer ho til.

SV har lenge kjempa for lønnsstøtteordninga, som med 4 milliardar kroner utgjer ein vesentleg del av krisepakken. Men det er ikkje nok, ifølgje Kaski.

– Den må styrkjast, og ordningane for kulturlivet må forbetrast, seier ho.

Regjeringa har sett av i alt vel 1,7 milliardar til ulike tiltak innan kultur, idrett og frivillig innsats.

SV varslar at dei òg vil sjå på kompensasjonsordninga for næringslivet.

Bønder på bordet

SV-leiar Audun Lysbakken trekte på si side fram den økonomiske situasjonen til bøndene som ei av sakene SV vil ha på bordet i forhandlingane, då han talte til landsstyret til partiet fredag.

Bøndene er ramma av høge straumprisar, men også auka prisar på gjødsel og andre varer dei treng for å produsere mat.

– Situasjonen for mange bønder er veldig vanskeleg no. Dei har regulerte prisar på produkta sine, og fortenesta forsvinn veldig kjapt i takt med straumrekningane, seier Lysbakken til NTB.

Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har varsla at ho er innstilt på ekstra utbetalingar til bøndene i år.

… og kollektivtrafikk

Auka støtte til kollektivtransporten er òg på Lysbakkens kravliste før forhandlingane om krisepakken til regjeringa.

– Vi kjem til å ta opp kollektivtransporten og situasjonen for jernbanen. Regjeringa har til no fokusert einsidig på fly, samtidig er det sånn at jernbanen og dei lokale kollektivselskapa slit tungt, sa han i ein kommentar som vart gitt før sjølve krisepakken vart lagt fram.

Samtidig går det føre seg forhandlingar om ordningar for permitterte, sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar på Stortinget.

– Det er ikkje minst mange kulturarbeidarar som no er fortvila over at dei ikkje får same kompensasjon som under tidlegare nedstengingar, seier Lysbakken.

