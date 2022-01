Kulturbransjen med samla krav om koronapass: Varslar demonstrasjon

innenriks

På ein pressekonferanse torsdag lempa regjeringa på fleire koronatiltak, men det er framleis strenge reguleringar på arrangement.

Framleis er det eit makstak på 200 gjester, noko kulturbransjen meiner er uforståeleg. Direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforeining gjekk torsdag kveld hardt ut mot denne avgrensinga i programposten Debatten på NRK, leidd av Fredrik Solvang.

Han spurde der kvar helsestyresmaktene hadde fått talet 200 frå, noko helsedirektør Bjørn Guldvog ikkje kunne svare konkret på.

– Det er jo eit skjønnsmessig tal, og no er det slik at regjeringa har bede oss sjå nærare på dette med arealutnytting og tal, og det skal vi naturlegvis gjere, sa Guldvog.

Felles krav

Gjeltens organisasjon, NTO, er blant dei seks organisasjonane som tidlegare denne veka gjekk ut med krav om at det blir innført koronasertifikat innanlands. Norske kulturhus, Norske Konsertarrangører, Virke, Creo og Spekter støttar også kravet.

Helsedepartementet sa torsdag at dei skulle setje i gang ei vurdering av bruk av innanlands koronapass, men Creo-leiar Hans Ole Rian stiller seg uforståande til kvifor dette starta først no.

– Sist eg sjekka, har vi hatt ein pandemi i 22 månader. I snart to år har vi etterlyst føreseielegheit, proporsjonalitet og fornuftige, kompenserande tiltak. Vi har vore tolmodige og velvillige, men no må det vere vår tur. No må kulturlivet og kulturbransjane bli prioriterte, seier han til VG.

Varslar demonstrasjon

Produsent Karianne Jæger i Scenekvelder, som produserer musikalar for Folketeatret, tornar òg mot maksimaltalet og seier 200 menneske i salen er «ingenting». Scenekvelder arrangerer ein demonstrasjon utanfor Stortinget 19. januar.

– Vi prøver å samle heile bransjen for å signalisere at dei strenge smitteverntiltaka kveler kultursektoren. All ære til utelivsbransjen, dei har gjort ein formidabel innsats og er eit føredøme. No må kulturbransjen samle seg til kamp, seier ho til VG.

(©NPK)