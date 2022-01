Nesten alle OUS-prøver viser omikron – no sluttar dei å sekvensere for omikron

innenriks

– Vi fekk tidleg ein indikasjon på at dette var ein meir smittsam variant og har sett frå tidlegare variantar at når det er meir smittsamt, tek det rett og slett over, seier avdelingsleiar Fredrik Müller ved avdeling for mikrobiologi ved OUS til VG.

Både torsdag og fredag denne veka har 97 prosent av analysane gitt utslag på omikronvarianten, som tidlegare denne månaden tok over som den dominerande virusvarianten i Noreg.

Til samanlikning var det berre 1 prosent av dei analyserte prøvene som viste omikron ved inngangen av desember. Etter ein halvannan månad blir no arbeidet med å undersøkje alle prøvene for omikron avslutta.

– Folkehelseinstituttet har sagt at når varianten kjem over 90 prosent, er det ikkje nødvendig å gjere denne undersøkinga av variantar. Vi sluttar med det i desse dagar, seier Müller.

